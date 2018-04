Thuis verder smullen? Vraag een 'Restorestje' 18 april 2018

Om voedselverspilling tegen te gaan, kan je voortaan in zeker 19 Roeselaarse restaurants ongegeneerd een 'Restorestje' vragen. Het speciaal ontworpen doosje dient om overschotjes mee te nemen en er nadien thuis van verder te smullen. "Elke persoon gooit per jaar tussen de 15 tot 23 kilo voedsel weg", vertelt schepen Michèle Hostekint (sp.a). "Dat is niet alleen slecht voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee en bovendien is dit onaanvaardbaar in een wereld waarin velen honger lijden. Vandaar het Restorestje, een speciale overschotdoos die ook in de diepvries en de microgolfoven mag. Om te beginnen verdelen wij 10.000 doosjes en 19 restaurants sloten zich al aan. Veel mensen voelen ten onrechte wat schroom als ze hun overschotjes meevragen naar huis, maar eigenlijk doe je er de chef een plezier mee. Hij heeft ook liever dat je een tweede maal van z'n kookkunsten geniet dan dat het eten in de vuilbak belandt." Dat beaamt Peter Claeys van restaurant De Steeg. "Dankzij het Restorestje kunnen we eindelijk komaf maken met de eeuwige uitvlucht of je de overschotjes mag meenemen voor de hond thuis", lacht hij. Het initiatief wordt gesteund door het Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, maar de consument is zelf verantwoordelijk voor de voedselveiligheid zodra hij de resten meeneemt.





Deelnemende restaurants zijn te vinden op klimaatswitch.be/restorestje. (CDR)