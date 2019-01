Theatergezelschap Speranza op het podium ten voordele van Kloen CDR

21 januari 2019

Speranza, het rondreizend theatergezelschap dat toneel brengt ten voordele van goeie doelen, staat op 15 en 16 februari op het podium van zaal Ocar. Dit ten voordele van Kloen die zich op zijn beurt inzet voor onder meer de Ziekenhuisclowns, het Clownshuis, Muco,… Speranza brengt het stuk ‘Ingebroken’, over een gepensioneerde wiskundeleraar die op z’n eentje in het ouderlijke huis woont waar plots wordt ingebroken. Hij weet de dief te klissen, maar belt de politie niet. De inbreker wordt al snel een speelbal in de handen van de eenzaat. De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 15 en zaterdag februari om 20 uur en zijn vooral bedoeld voor een volwassen publiek. Tickets kosten acht euro, kinderen tot 12 jaar betalen vier euro. Deze zijn te bestellen via info@kloen.be of 0479/88.89.77.