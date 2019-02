The Settler organiseert allerlaatste rommelmarkt CDR

22 februari 2019

Café The Settler, dat eind april definitief sluit en straks gesloopt wordt, organiseert op 31 maart voor het laatste hun rommelmarkt. Dit doorlopend van 6 tot 18 uur in de H. Spilleboutdreef. Er is ruimte voor 100 standen. Deelnemen kost vijf euro en een stand is maximaal 15 meter. Je stand vastleggen kan via filip.braeye@proximus.be of op 0473/93.54.45.