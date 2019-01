The Perfect Gift wordt webwinkel CDR

08 januari 2019

The Perfect Gift, de pop-up indoor kerstmarkt met tearoom, die tijdens de eindejaarsfeesten te vinden was in het vroegere hamburgerrestaurant aan het Stationsplein is niet meer. Maar toch krijgt het initiatief van Saskia Buyse nog een vervolg. Als uitloper van de pop-up lanceert Saskia nu een webwinkel waar je terecht kan voor de chocolade, het snoep, de geschenkmanden, de wenskaarten en zeepjes die in de tijdelijke winkel te vinden waren. De webshop vind je op https://theperfectgiftroeselare.be/webwinkel.html.