Testsessie voor goede loopschoenen 30 november 2018

Goede loopschoenen zijn de basisuitrusting om te joggen. Ze bevorderen je prestatie en voorkomen blessures. Vanuit Roeselare Loopt wil de stad lopers helpen in hun keuze voor een goede loopschoen via een gratis testsessie op woensdag 12 december. Dit in samenwerking met Decathlon Roeselare. Het gaat om een Kalenji-testsessie om kennis te maken met hun gamma loopschoenen. Na een woordje uitleg kan je de 2 types schoenen uitproberen en kennis maken met de verschillende kenmerken tijdens een korte duurloop. De sessie start om 18 uur in Decathlon Roeselare, Groenestraat 250, Roeselare. Inschrijven kan via www.roeselareloopt.be.





(CDR)