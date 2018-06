Terug naar de (virtuele) tijd van toen THERAPIE MET VR-BRILLEN: DEMENTE BEWONERS WZC TER BEKE PROBEREN HET UIT CHARLOTTE DEGEZELLE

05 juni 2018

02u53 0 Roeselare 'À la recherche du temps perdu' in 2018: Woonzorgcentrum Ter Berken laat hun demente bewoners 'terugreizen in de tijd' via virtual reality (VR) op maat. Bewoners maken een wandeling in een plek die veel voor hen heeft betekent, terwijl Hogeschool West-Vlaanderen de therapeutisch effecten onderzoekt.

Mensen met dementie blijven zich langer dingen van 'vroeger' herinneren. Praten over vervlogen tijden is voor hen een verademing. Tot nu toe gebeurde dit vooral via foto's, of werd een speciaal ingerichte reminiscentieruimte ingericht met spulletjes uit het verleden. Maar WZC Ter Berken pakt nu uit met een innovatief project waarbij ze via virtual reality (VR) hun bewoners laten terugkeren naar de locaties die voor hen belangrijk waren.





Hiervoor doen ze beroep op de familie van de bewoners. "We ontwikkelden een memory kit met daarin een 360 graden camera en alle attributen nodig om beelden te maken van alle plekken die belangrijk zijn of geweest zijn voor de persoon", vertelt Karen Van den Bossche, beleidsmedewerker van Zorgbedrijf Roeselare.





"Dit kan gaan van de straat waar ze woonden, het centrum van hun dorp, de plaats waar ze als kind speelden, de achtertuin van het ouderlijk huis,... Die beelden worden gemonteerd tot een filmpje die aan de bewoner getoond wordt via een VR-bril. Zo keren ze terug naar hun vertrouwde plekken wat enorm veel herinneringen naar boven haalt. Verhuizen naar een WZC is ingrijpend voor zowel de persoon met dementie als voor hun omgeving. Het gaat gepaard met een soort rouwproces en via de VR proberen we hier voor beide partijen een positieve draai aan te geven."





Dina Vanhecke ging voor haar dementerende vader Albert Vanhecke (94) op pad in Beveren met de memory kit.





Elke week manillen

Gisteren kreeg hij de beelden te zien en de reacties bleven niet uit. Zeker toen hij virtueel richting Sint-Germanusplein werd gekatapulteerd. "Daar in café 't Hoekske ging ik elke week manillen", reageert hij. "Ik kon zeuren en nooit had iemand het door. Maar ik ga m'n geheim niet verklappen hoor." Dina genoot toen ze haar vader voluit hoorde vertellen. "Hij leeft voor een groot stuk in het verleden en om met hem te communiceren moet ik steeds meegaan in zijn verhaal. De beelden helpen hierbij", zegt ze. "Het is heel mooi dat Ter Berken ons hierbij betrekt."





Het project wordt tot eind dit jaar opgevolgd door de afdeling Ergotherapie van de Hogeschool West-Vlaanderen. "We willen nagaan of VR een meerwaarde is op vlak van verwerking, of het helpt om beter contact te maken met de personen met de dementie en of er een effect is op de afdeling waar ze verblijven", zegt Eva Clicque, studente Ergotherapie. "De eerste testen zijn alvast zeer positief."