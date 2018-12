Terf laat publiek programma voor Erfgoeddag kiezen CDR

11 december 2018

Het thema van Erfgoeddag op zondag 28 april is ‘Hoe maakt u het?’ en richt zich op het (klaar)maken van iets. Maar ‘Hoe maakt u het?’ is ook dé openingszin om met iemand kennis te maken. Daarom laten erfgoedcel Terf het publiek zelf de eerste stap zetten en hun favoriete makers met bijhorende erfgoeddagactiviteit kiezen. Een 13-tal ambachtelijke of culinaire makers, uit de Roeselaarse regio waren onmiddellijk bereid om mee te stappen in dit participatief verhaal. Aan hen werd gevraagd om twee activiteiten voor te stellen waaruit het brede publiek één kan kiezen als hun meest favoriete activiteit bij die makers. Op https://bienet.be/egd2019/ kan iedereen vanaf vandaag tot 10 januari aangeven welke activiteit hen het meest aanspreekt. Na 10 januari worden uit alle likes drie winnaars geloot. Zij ontvangen elk een geschenkenmand met 100% West-Vlaamse streekproducten ter waarde van 50 euro. Vanaf half januari staat dan per maker de meest gekozen activiteit online en kan dit publieksluik van het erfgoeddagprogramma al geraadpleegd worden.