Ter Platse geeft De Helpende Handen financiële duw in de rug

Cateringbedrijf Ter Platse tekende tijdens de goede doelenkerstmarkt in de Zuidstraat present op de stand van Helpende Handen. Lynn Caulier van Ter Platse schonk een cheque ter waarde van 400 euro aan Helpende Handen. Zij konden sinds hun opstart in mei 2016 al tweemaal medicatie en 350 kilo hondenvoeding schenken en namen medische kosten bij tandproblemen en noodzakelijke operaties op zich. Op Pinkstermaandag organiseren ze een wandeling met of zonder honden (of andere dieren) in Rumbeke. De opbrengst hiervan gaat ook naar een organisatie of personen die zich inzetten voor het leed van dieren. Meer op de Facebookpagina 'De Helpende Handen'.





