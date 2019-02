Tennisclub Roeselare groeit en investeert CDR

18 februari 2019

10u40 1

In april starten de lentelessen bij Tennisclub (TC) Roeselare langs de Langebrugstraat. Daarvoor kan je je nu al inschrijven. Het gaat trouwens bijzonder goed met de club. “TC Roeselare is volop aan het groeien, zowel de tennisschol als de club”, vertellen Dirk de Vries en Daphné Vansevenant. “De voorbije vier jaar mochten wij 200 nieuwe leden verwelkomen. Daarnaast blijven we ook investeren in kwaliteit. Zo plaatsten we eerder deze maand extra buitenverlichting en zijn velden drie en vier outdoor voor het eerst in de TCR-geschiedenis verlicht met led. Terreinen één en twee zijn eveneens vernieuwd met de laatste led-technologie. Dit zorgt voor een grote meerwaarde, zo kunnen de spelers tijdens mooie zomeravonden langer outdoor tennissen. Verder gaan wij in de maand maart ons boventerras compleet vernieuwen. TCR blijft een club van en voor iedereen, eentje met een persoonlijke touch en volledig in een groen domein gelegen.” Meer info over de club en om in te schrijven kan je terecht op www.tcroeselare.be.