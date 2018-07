Ten Elsberge zoekt oude foto's voor expo 19 juli 2018

02u26 0

Dienstencentrum Ten Elsberge viert op 9 november zijn 40ste verjaardag. In de maand oktober willen ze graag al terugblikken op de voorbije vier decennia via een tentoonstelling. Mensen die in het bezit zijn van fotomateriaal, krantenartikelen,... kunnen dit alles binnenbrengen in het dienstencentrum aan de Mandellaan tot 31 augustus. (CDR)