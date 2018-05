Televestiaire in één klap tweemaal zo groot 09 mei 2018

02u42 0 Roeselare De Televestiaire 'mensen helpen mensen', een winkel in de Noordstraat die tweedehands-kledij aanbiedt aan een betaalbare prijs, heeft het naastgelegen pand in gebruik genomen. En dat pas anderhalf jaar nadat de winkel de deuren opende.

"We zaten gewoon heel krap", vertelt vrijwilliger Linda Vandewynckele . "Gelukkig stond het naastgelegen pand te huur en na wat onderhandelen met de eigenaar was hij bereid het gebouw aan ons te verhuren tegen een klein prijsje." Voortaan is het oorspronkelijke pand de winkel van de Televestiaire. "De ruimte die we achteraan benutten om binnengebrachte spullen te stockeren, hebben we nu opgenomen in de winkel en is een nieuwe afdeling geworden. De ruimte is nu onze afdeling klein huishoudelijk materiaal", zegt Linda. "Het nieuwe pand is het domein van onze vrijwilligers. Zij kunnen er in optimale omstandigheden alle materiaal thematisch sorteren. Vervolgens gaan bepaalde items, zoals momenteel voor moederdag en de zomerkledij, meteen naar de winkel. Andere gaan naar de stockruimte. Dankzij het tweede pand hebben we ook hiervoor veel meer ruimte op de verdiepingen. De nieuwe uitbreiding gaf ons zelfs de kans om een kleine boekenafdeling te openen en een specifieke kamer enkel en alleen voor te behouden voor alle strijk- en herstelwerk." (CDR)