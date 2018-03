Tegen drie geparkeerde auto's 07 maart 2018

Langs de Schaapbruggestraat in Roeselare knalde een 47-jarige automobilist uit Roeselare maandagavond rond 18 uur tegen drie geparkeerde voertuigen. In een lichte bocht verloor Pawel Z. de controle over het stuur van zijn Mercedes. Hij knalde tegen een geparkeerd voertuig dat door de klap nog twee andere wagens beschadigde. Pawel Z. en zijn 34-jarige Poolse passagier Miacej M. raakten lichtgewond en moesten ter verzorging naar het ziekenhuis overgebracht worden. De brandweer snelde ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. (LSI)