Technische ruimte wellnesscentrum Aquabello vernield door brand

27 december 2018

14u30

Roeselare Een brand heeft donderdag net voor de middag de technische ruimte van B&B en wellnesscentrum Aquabello in de Oude Diksmuidsestraat in Roeselare vernield.

Uitbaatster Nathalie Desimpel en een medewerkster kregen rook binnen en moesten naar het ziekenhuis gebracht worden. “We merkten de brand aan de industriële was- en droogmachine gelukkig net op tijd op, dankzij de rookdetectoren”, vertelt uitbater Dieter Vuylsteke. “De technische ruimte van de wellness bevindt zich achteraan het complex in het atelier van mijn schrijnwerkerij D&D Interieur. Daar staan veel brandbare materialen, dus was het goed dat de brand snel bedwongen kon worden. Een schilder die net bij ons aan de slag was, probeerde ook nog te blussen maar slaagde daar niet in.” De brandweer van de zone Midwest had het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de technische ruimte en de was- en droogmachine. De aanwezige klanten van het wellnesscentrum konden op tijd verwittigd worden en bleven ongedeerd. Aquabello sloot enkele uren de deuren, maar kon ‘s namiddags al opnieuw klanten verwelkomen. Het wellnesscomplex zelf leed geen schade.