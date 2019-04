Te nauwe wegversmalling in Maria’s Lindestraat stoot op protest: “Dit is een verborgen knip! En wat met de brandweer, ziekenwagen en vuilniskar?” Charlotte Degezelle

09 april 2019

18u21 4 Roeselare Stad Roeselare krijgt de wind stevig van voren inzake de net uitgevoerde, extreem nauwe, wegversmalling in de Maria’s Lindestraat. De buurt die maanden tegen een knip in de straat protesteerde, heeft het gevoel dat die nu toch werd uitgevoerd. Auto’s kunnen er maar net door, en de buurt vreest dat een passage voor de hulpdiensten al helemaal onmogelijk is.

In februari kondigde het stadsbestuur aan dat de fel betwiste knip in de Maria’s Lindestraat er voorlopig niet zou komen. Wel zouden er snelheidsremmers worden aangebracht in zowel de Kaaster- als de Maria’s Lindestraat om de snelheid er naar beneden te halen en sluipverkeer te weren. Die zijn sinds vandaag een feit en zorgen onmiddellijk opnieuw voor beroering. De buurt heeft geen probleem met de wegversmalling in de Kaasterstraat en het exemplaar in het stuk van de Maria’s Lindestraat tussen de Oekensestraat en de rotonde. De versmalling tussen de rotonde en het kruispunt met de Kaasterstraat vinden ze echter veel te krap. Op sociale media oordelen ze dat de knip, ondanks het hevige protest, nu toch een feit is. “Dit is ronduit absurd, het lijkt wel een kluchtfilm”, oordeelt Bram Verfaillie, woordvoerder van de buurt. “Ik zag al verschillende auto’s die eenvoudigweg niet door de veel te smalle versmalling durfden rijden en bestelwagens die moesten keren. En wat met de brandweer, de ziekenwagen of de vuilniskar? Die kunnen zeker niet door. Zelfs met een grote terreinwagen wordt het moeilijk. We snappen het echt niet. Waarom is deze wegversmalling zeker een halve meter smaller dan de andere twee? Dit lijkt echt op een verborgen knip.”

Schepen van mobiliteit Griet Coppé (CD&V) zag de gecontesteerde wegversmalling nog niet. “Morgenochtend zit ik samen met de dienst mobiliteit en ga ik desnoods ter plaatse om te kijken of er iets fout gegaan is bij de uitvoering of niet. Voorlopig ga ik dus nog geen uitspraken doen. Maar als er iets fout gegaan is, zullen we moeten bijsturen”, reageert ze. Wordt vervolgd dus.