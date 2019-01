Te hoge werkdruk en besparingen: personeel drie West-Vlaamse ziekencampussen houdt uur stil protest Charlotte Degezelle

22 januari 2019

15u52 0 Roeselare Het personeel van AZ Delta hield vanmiddag tussen twaalf en één uur stil protest aan de hoofdingang van alle ziekenhuiscampussen. Zo gaven ze een duidelijk signaal dat ze de torenhoge werkdruk beu zijn en zich zorgen maken over een aangekondigde besparing van 13 miljoen euro die gepaard zou gaan met personeelsafbouw. De directie heeft oor voor de verzuchtingen en maakt werk van een betere organisatie.

Het rommelt al een tijdje binnen AZ Delta. Vorige zomer trokken de vakbonden voor het eerst aan de alarmbel omtrent de te hoge werkdruk. Sinds 10 januari dragen bovendien heel wat van de 4.000 personeelsleden een badge met de tekst ‘Wie zorgt voor ons?’ en vanmiddag was er aan de hoofdingang van alle vijf campussen van het ziekenhuis in Roeselare, Torhout en Menen stil protest.

In Roeselare toonde een rad van onfortuin de kans van elk personeelslid op ontslag en werd symbolisch soep bedeeld. “Want recent is de gratis soep, voor veel personeelsleden een momentje om op adem te komen, afgeschaft”, aldus Lieve Lannoo, secretaris ondernemingsraad van het LBC. “Al vier jaar zitten wij in een continu proces van fusies en verandering. Dat een zware tol begint te eisen van het personeel. Bovendien zijn heel wat diensten onderbemand. Medewerkers moeten zich steeds meer superflexibel opstellen om het stijgend ziekteverzuim op te vangen wat op zijn beurt leidt tot langdurige overbelasting.” 2019 beloofde sowieso een zwaar jaar te worden met de verhuis richting nieuwe campus in Rumbeke. “Maar net nu kondigde de directie ook nog een ingrijpend besparingsplan aan”, gaat Lieve verder. “Om financieel gezond te blijven moet er tegen eind dit jaar 13 miljoen euro bespaard worden. Dit wil men realiseren zonder te raken aan de kwaliteit van de zorg, het financieel statuut van de artsen en de lonen van het personeel. Wel wil men een structurele personeelsafbouw doorvoeren van 130 voltijdse medewerkers. Iedereen is ongerust over z’n toekomst en bovendien zal straks hetzelfde werk nog steeds moeten gebeuren door nog minder mensen.”

De verzuchtingen van het personeel vallen niet in dovemansoren bij de directie. Zij bevestigen de noodzakelijke besparingen maar benadrukken dat ze naakte ontslagen zoveel mogelijk willen vermijden. Daarnaast startten ze vorige vrijdag een plan op om de organisatie te verbeteren. “Door de opeenvolgende fusies zijn de manieren van werken nog niet altijd goed op elkaar afgestemd en is de organisatie soms onnodig complex geworden. Daar zal nu aan gewerkt worden”, klinkt het. “Bij elk proces en handeling zal worden nagegaan of het echt toegevoegde waarde heeft voor onze patiënten. Als je weet dat de gemiddelde ziekenhuismedewerker slechts een derde van zijn tijd aan het bed van de patiënt staat, dan is er nog heel wat efficiëntie te boeken. We moeten er toe kunnen komen dat zorgverleners door een betere organisatie per dag 60 minuten extra tijd krijgen voor de verzorging van hun patiënten.”

Het personeel en de vakbonden nemen een afwachtende houding aan. “We zullen zien wat er op tafel komt tijdens de onderhandelingen. Maar indien nodig volgen verdere acties”, klinkt het strijdvaardig.