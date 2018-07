TBR Rallysprint verplaatst start AANPASSINGEN IN PARCOURS NA ONGEVALLEN VORIG JAAR CHARLOTTE DEGEZELLE

04 juli 2018

02u36 0 Roeselare De organisatoren van de TBR Rallysprint gaan op zondag 8 juli voor een feilloze derde editie. Om ongevallen te voorkomen, verleggen ze de start, houden opnieuw de Sint-Eloois-Winkelsestraat vrij en kiezen voor een publiekspunt met parking, om de schade aan de landbouwgewassen te beperken.

De organisatoren van de TBR Rallysprint leren elk jaar bij. De eerste editie mocht aanvankelijk niet starten wegens een probleem met brandblussers. Eenmaal het startschot dan toch gegeven werd, reed de derde wagen direct op een paal waardoor de rallysprint heel de dag met vertraging kampte. Vorig jaar al beslisten ze om de Sint-Eloois-Winkelsestraat van het parcours te schrappen zodat de vrije doorgang door het dorp verzekerd is tijdens de rally. Een keuze die door de Oekenaars warm onthaald werd en behouden blijft. Daarnaast kozen ze er bewust voor om her en der een chicane in te lassen op het parcours zodat de piloten noodgedwongen moesten afremmen. Maar op één plek had dit net het omgekeerde resultaat.





"De chicane ter hoogte van de Kantinestraat en Toveressestraat veroorzaakte toen enkele ongevallen, wat voor ongenoegen zorgde in de buurt", vertelt Hans Degryse, voorzitter van organisator Autoclub Team Bassin Roeselare. "Daarom hebben we besloten om dit jaar de start in te korten en deze uit veiligheidsoverwegingen naar dit punt te verschuiven. De stop ligt daarentegen in de Plaatsmolenstraat. Voor de rest is het parcours quasi identiek aan dat van vorig jaar, het is enkel 1,5 kilometer korter."





Het servicepark verschuift, door de werken aan het 3A-knooppunt, van de Armoedestraat naar de Oude Zilverbergstraat. De technische controle gebeurt bij Garage Vankeirsbilck omdat men bij Pieter-Jan Maeyaert, die vorig jaar zijn terreinen ter beschikking stelde, bezig is met bouwen. Het podium krijgt z'n stuk aan café De Platte Tube in de plaats van op de Plaats.





Publiekspunt

Vorig jaar koos men voor het eerst voor een publiekspunt, op het kruispunt van Ieperseweg en Kantinestraat, met catering en drie zichtpunten op de wedstrijd. "Dat publiekspunt behouden en versterken we. We kregen vorig jaar veel minder klachten van landbouwers die schade hadden aan hun gewassen doordat toeschouwers in hun akkers stonden, omdat de bezoekers zich meer op het publiekspunt concentreerden. Dit jaar zorgen we ervoor dat men kan parkeren in de wei en niet langer langs de weg."





De TBR Rallysprint start zondag 8 juli met de passage over het startpodium om 8.01 uur. De finish wordt voorzien omstreeks 17.30 uur. "We mikken op een 120-tal deelnemers en 1.000 toeschouwers - al is dit enorm weersafhankelijk - en we hopen dat we gespaard blijven van ongevallen."





Meer op www.rallytbr.com.