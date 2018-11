Tattoo-artiesten Inksane in de prijzen 14 november 2018

Tattoostudio Inksane uit de Ardooisesteenweg is driemaal in de prijzen gevallen tijdens de Brussels International Tattooconvention, de grootste Belgische tattoobeurs waar meer dan 600 tattoo-artiesten aan het werk zijn. Kenny Hannon en Yaron Messelis behaalden de eerste en derde prijs in de categorie 'Best black 'n' grey' en kaapten ook 'Best of day' weg. Ook zaakvoerster Sandy Verfaille tekende present. Zij werkte gedurende drie dagen, in totaal 18 uur, aan dezelfde tattoo.





(CDR)