Tatanka viert vijfde verjaardag 02u41 0 Foto Joke Couvreur

De nieuwjaarsreceptie van Tatanka, de West-Vlaamse supportersclub van KAA Gent met thuishaven in 't Motje, kreeg een feestelijk tintje vermits de club vijf jaar bestaat. Tijdens de avond werden Jody Vangheluwe en Amber Maximus, respectievelijk meter en tante van de supportersclub, gehuldigd en kregen ze beiden hun eigen supportersvlag. Er werd ook een cheque van 250 euro overhandigd aan aan Refuse to Sink vzw. Deze vzw zet zich in voor kinderen met de ziekte van Duchenne. Tot slot werd Yves Vanderhaeghe, trainer van KAA Gent, tot erelid van Tatanka benoemd.











(CDR)