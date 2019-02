Tasscheschool wil groeien tot 150 leerlingen: nu renoveren, straks uitbreiden Charlotte Degezelle

13 februari 2019

13u18 3 Roeselare De Tasscheschool in de Krommestraat in Ardooie wil het aantal leerlingen de komende jaren zien groeien van 85 naar 150 leerlingen. Hiermee wil de school een antwoord bieden op de verschillende nieuwe verkavelingen in de buurt. Deze week zijn renovatiewerken gestart en de school heeft ook een dossier ingediend voor een uitbreiding.

De Tasscheschool is het laatste kleine schooltje van Scholengroep Arkorum, maar de directeur en zijn team houden hun ogen op de toekomst gericht. “Drie jaar geleden besloot de scholengroep dat de Tasscheschool een afdeling moest worden van de Spanjeschool”, schetst directeur Gerdi Casier. “We wilden daarmee anticiperen op de vele nieuwe verkavelingen op de rand tussen Roeselare en Ardooie. We willen ons leerlingenaantal de komende jaren zien groeien van 85 nu naar 150. Dat cijfer is niet uit de lucht gegrepen, maar gebaseerd op de ontwikkelingen in de buurt. Bovendien is de Tasscheschool nog niet zo stevig verankerd in de wijk. Dat tij willen we keren. De school moet een aantrekkingspool worden, waar ook buiten de schooluren van alles beweegt.”

Renovatiewerken

De eerste stappen naar een modernere school worden deze week gezet. “Onze lagere afdeling krijgt nieuwe vensters en ramen van dubbel glas, zonnewering en degelijke wifi”, weet Casier. “Ook in de eetzaal worden nieuwe vensters en ramen geïnstalleerd en de akoestiek wordt onder handen genomen. Bij de kleuters wordt het verouderde sanitair vervangen door hygiënische cellen en we installeren ook een nieuwe nooduitgang.” Door deze werken kunnen de leerlingen van het lager voorlopig niet in hun klassen terecht. “De eerste graad vond onderdak in de opvang, de tweede graad zit in onze computerklas en de derde graad in de zorgklas. Tegen de paasvakantie moeten de werken achter de rug zijn.”

Uitbreiden

De scholengroep heeft daarnaast ook een subsidiedossier ingediend bij de overheid om de Tasscheschool drastisch uit te breiden en te vernieuwen. “Als ons dossier goedgekeurd wordt, willen we het oude klooster, waar nu nog de opvang in ondergebracht is, slopen. In de plaats willen een nieuwbouw neerpoten met een nieuw onthaal, kantoren voor de directie, vier klassen, een leraarskamer, een nieuwe keuken, een grotere opvang en ook de turnzaal zou uitgebreid worden. Als het dossier een vlot verloopt, zou de nieuwe Tasscheschool eind 2022 een feit moeten zijn.”

Wijkcomité

Om een sociale speler in de buurt te worden, wil de directeur ook werk maken van een wijkcomité. “Ik wil mensen samenbrengen van de ouderraad en de buurt om de wijk op de schoolsite te verbinden en allerlei acties organiseren die de school overstijgen.”

Casier heeft al wel wat ervaring met bouw- en verbouwingswerken. Zo heeft de Spanjeschool in de Vierwegstraat de voorbije jaren een complete transformatie ondergaan. Nu worden nog de laatste puntjes op de i gezet. “In de kleuterafdeling maken we werk van hygiënische cellen die geïntegreerd worden in de kleuterklassen. Ook de kleutergang wordt aangepakt, besluit Gerdi.