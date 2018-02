Superdry op De Munt opent eind februari 03 februari 2018

Eerder deze week berichtten we al dat er een Superdry-winkel opent in De Munt 40. Ondertussen is hier meer duidelijkheid over.





De nieuwe winkel van het hippe modemerk is een initiatief van Sportline NV die hun huidige winkel Vin'Street een nieuwe invulling geeft.





"Tegen eind deze maand openen we een Superdry-winkel op De Munt", weet Sarah Verstraete. "Het gaat niet over de volledige oppervlakte van de huidige Vin'Street, enkel het voorste deel. Het achterste deel wordt de jeugdafdeling van Fausto Fara."





Dat is de naastgelegen winkel.