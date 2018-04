Subsidies voor projecten met meerwaarde 19 april 2018

Verenigingen en organisatoren die in de periode mei - augustus acties en projecten met een uitzonderlijke meerwaarde organiseren, kunnen in april een projectsubsidie aanvragen. Het subsidiereglement en de formulieren zijn te vinden op www.roeselare.be. Aanvragen kunnen tot 1 mei 2018 ingediend worden voor projecten/events georganiseerd tussen 1 mei en 31 augustus 2018. Meer info via vrijetijd@roeselare.be of 051/26.24.00. (CDR)