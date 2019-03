Subsidies voor make-over Centrum voor Basiseducatie Midden en Zuid West-Vlaanderen CDR

21 maart 2019

11u53 0

Het Centrum voor Basiseducatie Midden en Zuid West-Vlaanderen mag rekenen op subsidies van AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Ze krijgen 43.741,93 euro om langs de Koning Leopold I-laan de ramen van de klaslokalen, de trap en het hellend vlak in de inkom te vernieuwen, de riolering van de klaslokalen aan te pakken, de stookruimte aan te passen en een fietsenstalling te verbouwen. Daarnaast krijgen ze een subsidie van 372.000 euro voor de aankoop van een kantoorgebouw in Kortrijk.