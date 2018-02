Subsidies in strijd tegen zwerfkatten 23 februari 2018

De gemeenteraad keurde een subsidiereglement goed dat moet helpen om de zwerfkattenpopulatie onder controle te krijgen. Wie tussen 1 april 2018 en 31 maart 2019 zijn huiskat laat steriliseren kan een subsidie van 30 euro krijgen. Wie kiest voor sterilisatie kan rekenen op een subsidie van 10 euro. Ook voor het chippen en registreren van je huiskat is er een subsidie van 10 euro.





De subsidiebedragen kunnen samengevoegd worden, maar per gezin komen er maximaal twee huiskatten in aanmerking voor de subsidie. (CDR)