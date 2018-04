Subsidie voor castratie, sterilisatie en chippen van katten 20 april 2018

02u45 0 Roeselare De zwerfkattenproblematiek in Roeselare is vrij goed onder controle en dat wil het stadsbestuur zo houden. Daarom lanceren ze een subsidiereglement voor het steriliseren of castreren en chippen van huiskatten.

"Het reglement geldt één jaar dus het is nu of nooit", zegt schepen Filiep Bouckenooghe (Groen). "De Vlaamse wetgeving is recent veranderd en alle katten geboren na augustus 2014 moeten gechipt en gecastreerd of gesteriliseerd worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de burger, maar wij willen dit uiteraard ondersteunen. De subsidie op een sterilisatie bedraagt 30 euro, op een castratie 10 euro en op het chippen en registeren eveneens 10 euro. Dit gaat telkens om quasi een vierde van de prijs."





Tot eind maart 2019

Het subsidiereglement is geldig tot eind maart 2019 en je aanvraag tot subsidie kan je tot ten laatste twee maanden na de ingreep indienen via www.roeselare.be.





Per gezin komen maximum twee huiskatten in aanmerking voor het project en de ingrepen moeten gebeuren door Roeselaarse dierenartsen. Die zijn enthousiast over de subsidie.





"Als dierenarts adviseren wij castratie, sterilisatie en chippen altijd", reageert dierenarts Patricia Donck. "Maar toch zijn er mensen die het niet doen. Veelal uit financiële overwegingen. De subsidie is een goeie stimulans." (CDR)