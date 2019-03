Studeren kan tijdens paasvakantie in gemeenteraadszaal CDR

25 maart 2019

Stad Roeselare stelt tijdens de paasvakantie opnieuw de gemeenteraadszaal in het stadhuis open voor blokkende studenten. Er kan gestudeerd worden in de zaal tussen 8 en 22 april, op weekdagen van 9 tot 22 uur en in het weekend en op feestdagen van 8 tot 22 uur. Toegang via de Zuidstraat.