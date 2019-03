Studenten winnen Food at Work Innovation Bootcamp met innovatieve app CDR

15 maart 2019

95 studenten uit heel Vlaanderen zakten af naar het Huis van de Voeding voor de Food at Work Innovation Bootcamp georganiseerd door Alimento, Fabriek voor de Toekomst Voeding (POM West-Vlaanderen) en RESOC Midden-West-Vlaanderen. Vlaamse Jonge Ondernemingen leidde de Bootcamp in goede banen. De jongeren kregen de opdracht om in multidisciplinaire teams een creatieve oplossing te bedenken voor reële uitdagingen geformuleerd door vier ondernemingen uit de voedingsindustrie. De winnaars, studenten aan Hogeschool West-Vlaanderen Sander Patry en Marthe Vanderhaeghe, studenten van Hogeschool Vives Robbe Debyser en Antoon Verkinderen en Tessa Van Puyvelde studente aan UC Leuven -Limburg, bedachten voor voedingsbedrijf Meat&More een innovatieve app om de gebruikerservaring van hun winkels te verhogen. “Met Mealtime gaan we op een innovatieve en creatieve manier de gebruikerservaring verhogen in de winkels van Bon’Ap en Buurtslagers, en dit met oog voor toekomstige technologieën en duurzaamheid”, verduidelijkt Sander Patry. “Dit willen we bereiken aan de hand van een applicatie waarin augmented reality wordt toegepast. Hierdoor zie je de promoties, de nutri-score, de ingrediënten, de mogelijke recepten en kan je meer informatie raadplegen. Je kan via de app ook bestellen en je bestelling laten leveren in de automaat en/of afhaalpunt.”

Via de Food at Work Innovation Bootcamp wil men jongeren, die de werknemers/entrepreneurs van morgen zijn, bewust maken van het belang van innovatie en creativiteit als hoeksteen voor ondernemerschap.