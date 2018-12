Studenten Vives lanceren gefermenteerde frisdrank CDR

19 december 2018

Zes studenten van Hogeschool Vives ontwikkelden een alternatief voor de suikerrijke frisdranken: gefermenteerde frisdrank. Dit deden ze in het kader van hun Student Company. “Louis Delbeke, Anthony Bril, An-Sofie De Wilde, Arthur Debaere, Laura Coppé en ikzelf studeren agro-industrie, landbouw en voedingsmiddelentechnologie”, vertelt Jana De Baets. “We kregen eind vorig academiejaar de opdracht om een innovatief product te ontwikkelen. Na een brainstorm kwamen we op het idee om gefermenteerde frisdrank te maken.” Het zestal koos voor de smaak appel-gember en de frisdrank, die ze de naam Frinks gaven, is sinds kort te koop. “Frinks is volledig natuurlijk en bevat minder suiker door het fermentatieproces”, weet Jana. “Onze dranken worden ambachtelijk geproduceerd en verpakt via een vaste productiemethode. Het produceren duurt zo’n drie dagen want de drank is het resultaat van een driedaagse fermentatie van het fruit in water.” De verkoop loopt goed. “Tot nu toe hebben we een goeie 200 flesjes verkocht, wat stilaan naar winst begint te gaan.” Bestellen kan via frinks.vives@hotmail.com.