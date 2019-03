Studenten verpleegkunde gaan aan de slag in en verzamelen centen voor Rwandees opvangtehuis voor baby’s: “Het wordt ongetwijfeld een heel emotionele ervaring” Charlotte Degezelle

15 maart 2019

17u36 0 Roeselare De Kachtemse Fauve Van Betsbrugge (21), Virginie Leroy (32) uit Rumbeke, Chau Herreman (32) uit Roeselare en Margo Seynhaeve (20) uit Dadizele vertrekken eind juni richting Rwanda waar ze vrijwilligerswerk zullen verrichten in een tijdelijk opvangtehuis voor baby’s zonder moeder of familie die in staat is voor hen te zorgen. Nu al starten ze een crowdfunding om centen bijeen te sprokkelen ter verbetering van de infrastructuur van opvangtehuis Chez Marraine.

Fauve, Virginie, Chau en Margo zijn tweedejaarsstudenten verpleegkunde aan IC Dien en hartsvriendinnen. Deze zomer wagen ze zich aan het avontuur van ons leven. “Via school krijgen we de kans om vrijwilligerswerk te doen in Afrika”, vertelt het viertal. “Wij waren hier direct voor gewonnen. Het wordt een aparte ervaring, een echte levensles. We krijgen de kans om iets te betekenen voor mensen in een moeilijke situatie maar gaan tegelijkertijd back to basics. Ongetwijfeld gaan we grote ogen trekken als we de gezondheidszorg daar en hier vergelijken.”

De studenten trekken naar Rwanda, meer bepaald naar Butare in het zuiden waar ze aan de slag gaan bij Chez Marraine, een tijdelijke opvang voor baby’s zonder moeder of familie die voor hen kan zorgen. Virginie en Chau blijven drie weken, Fauve en Margo een maand. “We waren direct alle vier verkocht maar beseffen ook dat het ongetwijfeld een heel emotionele ervaring wordt waar we geconfronteerd zullen worden met schrijnende situaties. Maar net daarom is het voor ons zo belangrijk dat we weten wat we aan elkaar hebben. We verblijven in het opvangtehuis zelf en zullen er bijspringen waar nodig. Daarnaast gaan we ook helpen in een nabijgelegen gezondheidscentrum en zullen we voorlichting geven in het lokale schooltje over bijvoorbeeld het belang van tanden poetsen. Veel vrije tijd zal er wellicht niet zijn, maar we gaan echt voluit om te helpen. Of we een stukje van Rwanda kunnen zien is eerder bijzaak.”

Hoewel de trip nog ruim drie maanden op zich laat wachten, zijn de dames nu al volop aan het voorbereiden. En vanuit België willen ze nu al het verschil maken voor de kindjes bij Chez Marraine. “We zijn een crowdfunding gestart waarmee we hopen 1.500 euro in te zamelen. Die centen gaan integraal naar Chez Marraine en dan wel specifiek naar het verbeteren van de infrastructuur van het opvangcentrum, met de mogelijkheid om pasgeborenen zonder moeder op te vangen, te voeden en te verzorgen voor enkele maanden tot ten hoogste twee jaar. Ook willen ze graag een sociale crèche opstarten. Wie ons steunt krijgt in ruil een bedankje. Afhankelijk van hoeveel men sponsort zorgen we voor een souvenir, een kaartje vanuit Rwanda, een bedankingsvideo,…Daarnaast zamelen we ook wel een aantal items in die we gaan meenemen naar Rwanda. Denk maar aan kleurpotloden en kleurboeken, tandenborstels en kleine tubes tandpasta. Ook hierbij kan men ons steunen.”

Financieel een duwtje in de rug geven kan via https://nl.ulule.com/inzamelactie_chez-marraine/. Om ingezamelde spulletjes af te geven kan je contact nemen met het viertal via hun Facebookpagina Inzamelactie ten voordele van ‘Chez marraine’.