Studenten Hogeschool VIVES organiseren muzisch spektakel met leerlingen De Springplank CDR

19 februari 2019

10u44 0

Louise De Cuyper uit Zingem en Laura Gorra uit Roeselare, twee studenten van de lerarenopleiding van Hogeschool VIVES campus Tielt/Kortrijk, organiseren samen met 30 kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar van basisschool De Springplank uit Tielt een muzische voorstelling. De voorstelling vindt plaats op dinsdag 26 maart om 19.30 uur in de schouwburg van CC ’t Gildhof in Tielt. Louise is studente lager onderwijs en Laura volgt kleuteronderwijs. In het zesde semester kunnen studenten van beide opleidingen opteren voor het keuzevak ‘Muzisch Spektakel’. Samen werken ze een voorstelling uit rond het thema van de Jeugdboekenmaand ‘Vrienden voor altijd’. Het wordt een voorstelling waarmee ze het publiek de liefde voor verhalen en boeken meegeven en hen op een creatieve manier kennis laten maken met de warmte van vele soorten vriendschappen. De voorstelling is een aanrader voor leerkrachten basisonderwijs en studenten. De toegang is gratis maar reserveren is noodzakelijk via reservatiedienst.gildhof@tielt.be.