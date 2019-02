Studente kan ontkomen aan handtasdief in stationsbuurt VHS/SVR

13 februari 2019

18u12 0 Roeselare Een onbekende man heeft woensdagmorgen in de Handelsstraat geprobeerd de handtas te stelen van een fietsende studente. Michelle G. (18) liet zich echter niet doen, schreeuwde de buurt bij elkaar en kon ontkomen. Haar belager sloeg zonder buit op de vlucht.

Michelle G. was met de fiets op weg naar het station toen ze in de Handelsstraat belaagd werd door een man. “Een getuige zag de man naar de jonge vrouw toe lopen”, zegt commissaris Carl Vyncke. “Hij probeerde iets te grijpen, mogelijk haar handtas. Het slachtoffer kon echter wegrijden. De getuige verloor de jonge vrouw even uit het oog, maar hoorde haar even later schreeuwen. Hij liep er naartoe en zag de verdachte in een kleine zwarte bestelwagen, genre Peugeot Partner, stappen en wegrijden.”

Alles ging zo snel dat de getuige de nummerplaat van de vluchtende wagen niet kon noteren. De politie hoopt dat beelden van bewakingscamera’s een spoor kunnen opleveren. Michelle G. kwam er met de schrik vanaf. De jonge vrouw raakte veilig in het station en op de trein. De studente verwittigde haar moeder en die belde de politie.