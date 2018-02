Stroompanne 13 februari 2018

In de buurt van de Kachtemsestraat in Roeselare moesten enkele honderden gezinnen het zondagavond een half uur zonder elektriciteit doen. Oorzaak was een technisch defect in een hoogspanningscabine van een bedrijf. De brandweer en de technische dienst van netwerkbeheerder Eandis zorgden er voor dat het euvel opgelost raakte. Rond 23u had iedereen opnieuw elektriciteit. (LSI)