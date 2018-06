Stripverhaal als middel tegen radicalisering DERADICALISERINGSAMBTENAAR WERKT SAMEN MET SCHOOL GO! RING CHARLOTTE DEGEZELLE

30 juni 2018

02u30 1 Roeselare Er is in de Rihozone geen sprake van actuele problemen met radicaliserenden of extremisten. Maar voorkomen is beter dan genezen. Via het project Helden en Schurken maakten kinderen van GO! Basisschool Ring een strip rond de thematiek.

"Vandaag hebben we niet echt problemen op het vlak van radicalisering en extremisme", steekt korpschef Curd Neyrinck van wal. "Hierbij doel ik niet enkel op moslimextremisme, maar onder meer ook op motorbendes, extreem links en rechts... Maar toch probeert onze lokale recherche constant signalen op te vangen door het volledige spectrum af te speuren." "Twee jaar terug richtten we binnen de politiezone een veiligheidscel op", pikt Roeselaars burgemeester Kris Declercq (CD&V) in. "We werken op drie vlakken: preventie, interventie en repressie. De politie focust op repressie en sinds vorig jaar is er een deradicaliseringsconsulent actief die focust op de eerste twee luiken."





De deradicaliseringsconsulent werkt onder meer nauw samen met de scholen. Via het preventieve stripproject Helden & Schurken willen ze samen een tegengeluid bieden aan het extremistisch gedachtengoed. GO! Basisschool Ring in Roeselare werd uitverkoren als pilootschool. "We zijn de school met de meeste nationaliteiten in Roeselare. 29 in totaal", zegt directeur Conny Wallyn. "We zijn hier trots op. Diversiteit is van deze tijd." In maart ging het project van start. Eerst werd samen met de betrokken leerkrachten, die ook een vorming kregen, een lessenpakket op maat over thema's als extremisme, stereotypering, media en verhalen gemaakt. Vervolgens ging de zesde klas aan de slag met striptekenaars Constantijn 'Conz' Van Cauwenberge en Jean-Claude Plets. Ze schreven een scenario, bedachten hoofdpersonages en tekenden de strip. Het eindresultaat, 'Blauwe Bliksem' zoals ze hun strip doopten, kregen ze donderdagavond voor het eerst te zien.





Diversiteit gewoon

"Met de strip tonen we een wereld die niet zwart-wit is en doet denken over vooroordelen en stereotypen. We brengen een verhaal dat verbindt in plaats van verdeelt", zeggen ze. Blauwe Bliksem begint dan wel met een bomaanslag, uiteindelijk draait de strip over homoseksualiteit en het aanvaarden ervan. "Dit toont dat de leerlingen die eraan werkten en onder meer uit Moldavië, Roemenië, Congo, Tsjetsjenië en België komen diversiteit zo gewoon vinden", aldus directeur Wallyn.





De komende twee schooljaren wordt 'Helden en Schurken' uitgerold over in totaal 15 scholen in de Riho-zone. "Het doel is om in twee jaar tijd tot 15 strips te komen die samen een verzamelalbum vormen. Met het project willen we ongeveer 300 leerlingen en hun ouders bereiken en tegelijk minstens twaalf leerkrachten vormen om deze kennis over te brengen. "