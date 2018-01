Strijd tegen appartementen in Vijverhoek duurt voort ACASA PROJECTS DIENT AANVRAAG IN VOOR BOUW TWEEDE WOONBLOK CHARLOTTE DEGEZELLE

31 januari 2018

02u49 0 Roeselare Projectontwikkelaar Acasa Projects wil niet langer één maar twee appartementsblokken optrekken in de groene zone aan de Wolstraat. Actiecomité De Vijverhoek en het stadsbestuur trokken vorig jaar al naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om bouwvergunning voor het eerste woonblok aan te vechten. Nu wordt er werk gemaakt van een verkavelingswijziging waardoor er maximaal 16 gestapelde woningen op de Vijverhoek zouden komen.

Een 50-tal omwonenden van De Vijverhoek woonden maandag een infoavond van het plaatselijke actiecomité bij. Ze bevechten samen met Stad Roeselare, al sinds vorige zomer plannen van projectontwikkelaar Acasa Projects om 30 appartementen te bouwen. Stad Roeselare weigerde de bouwvergunning, maar de Provincie gaf toch groen licht waarop zowel het actiecomité als de Stad naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen trok. "Een uitspraak kan anderhalf jaar op zich laten wachten", weet schepen Nathalie Muylle (CD&V), bevoegd voor het vergunningenbeleid van de stad. Om juridisch sterker te staan en toekomstige aanvragen voor dergelijke zware projecten te voorkomen zet de Stad nu nog een extra stap. "We hebben, in samenspraak met het actiecomité, gezocht naar een oplossing, een evenwicht tussen de leefbaarheid en het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) die hier een hogere woondichtheid voorschrijft want we willen voorkomen dat de verkavelingswijziging aangevochten kan worden", verduidelijkt de schepen.





"Bedoeling is dat hier twee maal vier gestapelde woningen, dus 16 woongelegenheden in totaal gebouwd kunnen worden. Dergelijke gestapelde woningenvind je vandaag de dag bijvoorbeeld al in Oekene naast café De Platte Tube. In de loop van maart willen we de wijziging goedkeuren, maar eerst is er tot 24 februari een openbaar onderzoek."





Net op tijd

Het plan voor de verkavelingswijziging komt maar net op tijd. De projectontwikkelaar diende eind december een nieuwe bouwaanvraag in.





"Een kopie van de vorige om een tweede blok van 30 appartementen te bouwen", weet Muylle.





"Het openbaar onderzoek start volgende week en het is belangrijk dat de buurt weer reageert. Eind april moeten wij met de Stad dit bouwdossier goed- of afkeuren en het is heel belangrijk dat de verkavelingswijziging tegen dan geldt. Maar de projectontwikkelaar kan ook nog in beroep gaan tegen de verkavelingswijziging. Wij engageren ons als Stad alvast om op de huidige lijn verder te gaan. Tegen alle projecten zwaarder dan twee keer vier gestapelde woningen zeggen wij neen."





Informeren

Het actiecomité apprecieert de inspanningen van de stad.





"We beseffen dat de droom van gewone bouwgronden niet haalbaar is. We zijn realistisch en staan open voor zo licht mogelijke bouwprojecten op de gronden. Alleen is het concept stapelwoningen nog wat onbekend voor ons. Daar zullen we ons nog wat extra over informeren. Maar we blijven wel bezorgd dat men hier sowieso gaat bouwen op moerasgronden. Ik zou er alvast nooit een woning kopen", besluit Stevie Rinnaert.