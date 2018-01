Strenge regels tegen overlast in Roeselare én Izegem tijdens 100 dagen 02u47 0 Roeselare De laatstejaars van de middelbare scholen in Izegem en Roeselare vieren hun 100-dagen gelijktijdig op vrijdag 19 januari. Omdat men verwacht dat de feestneuzen de gemeentegrenzen zullen overschrijden, steekt nu ook Izegem in navolging van Roeselare het feestgedruis in een strak keurslijf om overlast te voorkomen.

De avond en nacht voor de 100 dagen mogen nachtwinkels van 20 tot 7 uur geen alcohol verkopen aan minderjarigen en deelnemers aan de 100 dagenviering. Daarnaast zijn vetstiften, fluitjes en voetzoekers verboden en mogen minderjarigen en 100 dagenvierders in het openbaar geen alcohol of glazen flessen bij zich hebben. Van die regels, die via een bevel van de burgemeester uitgevaardigd worden naar aanleiding van de 100 dagen, kijkt niemand in Roeselare nog vreemd op. Maar dit jaar zijn ze ook van toepassing in Izegem, zo besliste burgemeester Bert Maertens (N-VA). "De activiteiten in het kader van 100-dagen brachten in het verleden, zowel in Roeselare als in Izegem, ongemak met zich mee. In 2018 worden de 100-dagen in Roeselare en Izegem op dezelfde dag gevierd waardoor een verschuiving van feestvierders over de gemeentegrenzen heen wordt verwacht", stelt hij. "Sinds 2004 wordt jaarlijks een besluit van de burgemeester uitgevaardigd in Roeselare om de ongemakken die deze viering met zich meebrengt tot een minimum te beperken. Deze aanpak blijkt te werken, want er was aanzienlijk minder overlast in het centrum." Daarom wordt dit jaar gekozen voor een uniforme aanpak in beide steden. De maatregelen geleden op donderdag 18 en vrijdag 19 januari. (CDR)





Meer over Roeselare

Izegem

politiek

samenleving