Straks wonen op site Missiehuis van Scheut Habitar realiseert 26 woningen rond gemeenschappelijke binnentuin Charlotte Degezelle

28 januari 2019

16u01 0

Het Missiehuis van Scheut tussen de Koningsstraat en de Sint-Blasiusstraat krijgt een nieuwe toekomst. Projectontwikkelaar Habitar gaat er Domein ter Scheut uit de grond stampen, goed voor 26 woningen rond een gemeenschappelijke binnentuin. Het rusthuis van de paters wordt omgebouwd tot appartementen, de villa in de Koningsstraat gaat tegen de vlakte. De eerste nieuwe bewoners worden er eind 2020 verwacht.

De site van Domein ter Scheut draagt een hele geschiedenis met zich mee. De notariswoning aan de kant van de Koningsstraat werd in de jaren ’60 gekocht door Jozef Camerlynck en Simonne Vanneste die de woning aan vzw Onze Kinderen schonken. In 1976 kocht Scheut het pand en verbouwde de villa tot gemeenschappelijke leefruimtes en bouwde in de tuin een nieuwbouw met kamers en sanitair voor de paters. Veertig jaar hebben paters Scheutisten en missionarissen op rust er verbleven en was het de uitvalsbasis voor missionarissen die op vakantie waren in eigen land. De afgelopen jaren nam het aantal bejaarde paters echter af en besloot Scheut de site te verkopen.

Centrale binnentuin

Thibaut Debucquoy van projectontwikkelaar Habitar had onmiddellijk een nieuwe toekomst voor ogen. “De site ligt centraal in Rumbeke, maar toch rustig. Habitar is bovendien gespecialiseerd in renovatie en enkele van de bestaande gebouwen bieden wel mogelijkheden”, meent Debucquoy. “De villa in de Koningsstraat gaat wel tegen de vlakte. De nieuwbouw op de site behouden we en ook de woning in de Sint-Blasiusstraat 11 blijft staan, al zullen we die wel renoveren. We doopten het nieuwe project Domein ter Scheut. Een knipoog naar het verleden, maar tegelijkertijd ook een verwijzing naar wat we hier willen realiseren. Op de site komen er 26 woningen rond een gemeenschappelijke binnentuin. Met dit groen trekken we de kaart van samenwonen, van sociaal contact tussen de bewoners. De tuin moet een ontmoetingsplek worden.”

Deelauto's

De woning in de Sint-Blasiusstraat 11 wordt gerenoveerd voor verhuur. De naastgelegen toegang tot de site wordt omgebouwd tot een echt poortgebouw. “Het rusthuis op de site gaan we ombouwen tot tien appartementen, met één tot drie slaapkamers. In de Koningsstraat komt ook een nieuw bouwblok met acht appartementen en daarachter nog enkele patiowoningen. Ondergronds plannen we een parkeergarage voor 26 auto’s. De toegang ligt in de Koningsstraat. Alle woningen liggen rond een gemeenschappelijke tuin, die duurzaam en onderhoudsvriendelijk wordt aangelegd in samenspraak met burO Groen. We gaan ook overdekte fietsenbergingen installeren en vlakbij, op de Rumbeeksesteenweg, gaan we een systeem voor deelauto’s opzetten.”

Maandag wordt de sloopkraan op de site verwacht. Over twee maanden moet de ruwbouw kunnen starten en tegen eind 2020 wil Habitar de eerste woningen opleveren. De prijzen schommelen tussen 150.000 en 350.000 euro. Meer info op www.futurimmo.be.