Straks parkeer je ook je fiets onder het station CDR

22 januari 2019

Groen-gemeenteraadslid Steven Dewitte kaartte tijdens de gemeenteraad opnieuw het tekort aan fietsenstallingen aan het station aan. “In 2016, het station was toen nog een werf, zei u dat er nood was aan 1.000 fietsenstallingen. 200 meer dan de bestaande 800”, richtte hij zich tot mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V). “Eens de werken aan het station afgerond zouden zijn, zouden die extra plaatsen gecreëerd worden. Maar op vandaag zien we nog steeds dat pendelaars elke ochtend op zoek moeten naar een vrij plekje.” Schepen Coppé kaartte het probleem aan bij de NMBS. “Zij willen in de ondergrondse parking een fietsenstalling organiseren”, aldus de schepen. “Wij zijn hier tevreden mee. Het is nu aan ons om een voorstel te doen aan B-Parking. We hopen dat fietsers tegen de lente ook ondergronds terecht kunnen om hun fiets te stallen.” Terloops gaf de schepen ook nog mee dat er plannen zijn om het aantal Bluebikes in het station te verdubbelen van 30 naar 60.