Straks ook kipautomaten langs snelweg

05 juni 2018

02u53 0 Roeselare Sinds kort vind je in onze regio vier automaten waar je 24 op 24 braadkippen en ribben kan kopen. Kipstore en Kipcentrale Defrancq zal binnenkort ook zo'n automaten op Oekense snelwegparkings zetten.

Brood, drank, geld en zelfs fietsbanden. Vandaag de dag kan je bijna alles uit de automaat halen. Maar een kipautomaat is toch iets nieuws. Kipstore en Kipcentrale Defrancq experimenteert sinds vorig jaar met een automaat aan de Kipstore langs de Meensesteenweg en plaatste onlangs drie extra automaten in Ardooie, Tielt en Lichtervelde. "Ruim dertig jaar geleden startte papa (Jackie Defrancq nvdr.) de Kipcentrale op", vertelt Tatiana Defrancq. "Al snel was hij met z'n mobiele winkel te vinden op markten in West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. In 2010 vervoegde ik het team en begon ik met de Kipstore, die ondertussen een aantal vaste staanplaatsen heeft én een winkel langs de Meensesteenweg."





Online opvolging

Vorig jaar koos het familiebedrijf resoluut voor vernieuwing en zo ontstond de kipautomaat. Die moet iedereen de gelegenheid geven om de klok rond van een lekkere kip of rib te genieten. "We zijn voorzichtig gestart met één automaat aan de winkel, maar de reacties waren overweldigend. Wij vreesden nochtans voor drempelvrees bij de klanten. Een braadkip of een ribstuk uit de automaat is toch nog net iets anders dan een blik cola of een brood. Maar net daarom hebben we maanden keihard gewerkt aan een optimaal product, lang voor we de automaat lanceerden. De kippen en ribben worden gebakken, onmiddellijk gekoeld en vervolgens verpakt in een vacuümzak. Bovendien zorgen we elke dag voor verse kippen en ribben en worden de automaten online opgevolgd. Daardoor blijven zowel smaak, kleur als houdbaarheid optimaal. Bij een geblinddoekte proef zou ik zelf twijfelen welke kip rechtstreeks van het spit komt of uit de automaat", maakt Tatiana zich sterk.





De familie heeft ambitie. "Eind juni al plaatsen we kipautomaten aan beide Essotankstations op de snelwegparkings langs de E403 in Oekene. Het gaat om een proefproject van drie à vier maanden. Daarna willen we ons project uitbreiden naar andere pompstations. We hebben een akkoord met G&V Energy Group, die 188 tankstations beheert. Ook maken we werk van meer producten in de automaten. Eerst gebakken patatjes, daarna huisbereide dagschotels zoals vol-au-vent en kipballetjes in tomatensaus."





Meer op www.kipautomaten.be.