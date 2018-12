Straatsburg: Roeselaarse zat uren vast in Europees parlement Charlotte Degezelle

12 december 2018

10u18 0 Roeselare “Het is met de schrik op het lijf, maar ik wil zo snel mogelijk weer de draad van het gewone leven oppikken.” Margot Wybo (26) beleefde de aanslag vlakbij de kerstmarkt in Straatsburg dinsdagavond van op de eerste rij. Als medewerkster van Europarlementariër Tom Vandenkendelaere was ze aanwezig in het Europees parlement dat in lockdown ging toen de schutter toesloeg met drie doden en 13 gewonden tot gevolg.

Voor de tweede keer op twee jaar tijd beleefde Margot Wybo bange uren. Ze was in maart 2016 in Brussel op de dag van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en de Brusselse metro. Gisteren was ze in Straatsburg toen een schutter er het vuur opende in het centrum van de stad. “Ik ben nog tot donderdagmiddag in Straatsburg naar aanleiding van de maandelijkse plenaire vergadering van het Europees Parlement”, vertelt Margot. “Gisterenavond was ik in het parlementsgebouw toen het nieuws over de aanslag binnenkwam. Ik bekommer me onder meer over Tom z’n socialemedia en Twitter staat dan ook continu open. Omstreeks 20.10 uur zag ik een bericht dat er geschoten was in het centrum van de stad. We namen eerst een afwachtende houding aan, maar al snel volgden foto’s en filmpjes waarop je effectief mensen op de grond zag liggen vlakbij de kerstmarkt. Vrij direct kregen we het bericht dat het parlement in lockdown ging. Niemand mocht er nog in of uit. De dader was (en is nvdr.) nog niet gevat en de vrees bestond dat hij hier zou binnendringen.”

De lockdown duurde uiteindelijk tot rond 3 uur vorige nacht. “In tussentijd heb ik m’n familie en vrienden op de hoogte gebracht dat wij veilig waren. De ongerustheid bij hen was groot. Ook bekeken we hoe we vlotst en zo veilig mogelijk op onze logementsplek zouden raken”, gaat Margot verder. “Omstreeks 2.30 uur kregen we te horen dat we het parlement zouden mogen verlaten. Dit op eigen risico want men kon de veiligheid niet garanderen. Ook kregen we de raad het centrum van de stad te mijden. Dankzij een Nederlandse collega die met de auto in Straatsburg was, ben ik in m’n Airbnb geraakt.”

Margot is verrast dat een aanslag mogelijk was in Straatsburg. “Voor het gebeuren was de stad al een versterkte burcht. De brug naar het centrum was afgesloten voor auto’s, fietsers moesten afstappen en er waren strenge controles van tassen.”

Vandaag gaat het leven gewoon verder in Straatsburg. “De trams rijden, de activiteiten van het Europees Parlement gaan verder maar er is wel heel wat minder volk op baan. Zelf merk ik dat ik toch wel wat angstig en extra alert ben. Een koffer die van de trap dondert of een politiewagen die met de sirenes aan voorbij scheurt, het doet me telkens wel iets. Maar er is geen sprake van vroeger naar huis komen, ik wil me niet laten kennen. Vandaag arriveert er een groep Roeselaarse bezoekers. Hun middagprogramma is vooral in het centrum voorzien. Het wordt bekijken of dit zal kunnen doorgaan. Veiligheid gaat voor.”