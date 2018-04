Straatmuziekfestival krijgt tweede editie 11 april 2018

Na het grote succes van afgelopen jaar wordt het Straatmuziekfestival herhaald.





De vzw Shopping en Centrum Roeselare zoekt hiervoor opnieuw een 20-tal buskers en kleine akoestische bands om op zaterdag 1 september in het centrum van Roeselare onder ruime belangstelling van shoppers en voorbijgangers verschillende sets te spelen tussen 14 en 18 uur.





Er wordt een vaste vergoeding van 100 euro, drank en catering voor iedereen voorzien. Een collectebus ter plaatste is toegelaten. Iedere deelnemer krijgt in het centrum een vaste plaats toegewezen. Inschrijven kan eerstdaags via vi.be/vibe/portal/calls/3fa3dff8-e204-4af0-9579-dc21f5381365.





(CDR)