Straatmuziekfestival in centrumstraten 29 augustus 2018

02u36 0

Het eerste weekend van september is het in Roeselare traditioneel tijd voor Smaak & Koeleur. Ingrediënten hiervan zijn het Trax-festival, de kunstenmarkt Paris-Montmartre en voor de tweede keer organiseert vzw Shopping en Centrum Roeselare ook het Straatmuziekfestival op zaterdag 1 september. 139 straatmuzikanten schreven zich in voor de amper 25 beschikbare plaatsjes in het stadscentrum. De wedstrijdformule werd geschrapt wegens iets te subjectief, maar daarentegen krijgen alle deelnemers een kleine vergoeding. De muzikanten kan je aan het werk zien tussen 14 en 18 uur. (CDR)