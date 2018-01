Stormriool moet waterkwaliteit Kleine Bassin verbeteren 24 januari 2018

De waterkwaliteit van de Grote en Kleine Bassin, met geurhinder en vissterfte tot gevolg, zal verbeteren dankzij een stormriool voor regenwater. De aanleg ervan start nog dit jaar. Gemeenteraadslid Justine Pillaert (N-VA) informeerde tijdens de gemeenteraadszitting naar de huidige situatie. "De waterkwaliteit zal pas fors verbeteren eenmaal het stormriool volledig aangelegd is", weet schepen Marc Vanwalleghem (CD&V). "Dan zal er enkel nog zuiver regenwater in het bassin stromen. Enkel bij heel extreme regen zou er nog sprake zijn van een overstort, maar het zou dan om sterk verdund water gaan. We hopen dat we nog dit jaar kunnen starten met de aanleg van het meer dan noodzakelijke stormriool." Daarnaast gaf Vanwalleghem mee dat de waterkwaliteit in de Mandel enorm varieert. Pillaert wilde graag weten met het oog op een totale waterbeleving rond het nieuwe zwembad op Schiervelde. "De situatie van de Mandel is erg afhankelijk van wat er hogerop in de andere gemeenten gebeurt. We volgen dit op de voet samen met Aquafin", aldus de schepen. (CDR)