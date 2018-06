Stil protest: MSKA pakt uit met 'Radja-burger' 05 juni 2018

02u53 0

WK-gekte in MSKA Campus Groenestraat. De studiezaal werd er omgetoverd tot WK-bar, inclusief tricolore vlaggetjes en beeltenissen van de Rode Duivels. De leerlingen kunnen er elke dag terecht voor allerhande versnaperingen. "In de pauzes en over de middag kunnen ze hier tricolore verse fruitsla, pizza's, worstenbroodjes, chocoladekoeken en onze Radja-burger krijgen", vertelt leerkracht Andy Vandenberghe. "Het idee voor die burger komt van onze directeur Joeri Manhout. Toen een leerling wat ongelukkig was omdat Nainggolan niet in de WK-selectie zit, stelde hij voor om in de afdeling bakkerij een Radja-koek te maken. Dat werd uiteindelijk een burger met op het rogge-gerstbroodje de typische hanenkam van Nainggolan."





'Martinez-saus'

Andere ingrediënten zijn een kippenburger , ijsbergsla, gedroogde ajuintjes, augurk en 'Martinez-saus'. "Elke pauze is het hier drummen. De WK-bar is nog heel de week open. De opbrengst gaat integraal naar Vriendenkring Amice, die onze school en haar leerlingen ondersteunt bij onder meer de aankoop van materiaal."





Het WK zelf volgen wordt straks moeilijk in MSKA door examens, het verdedigen van eindwerken,... "Maar via de WK-bar tonen we toch dat we als één man achter de Rode Duivels staan. Wellicht zullen we met de leerkrachten de matchen op groot scherm bekijken en supporteren voor onze Duivels", besluit Andy.





(CDR)