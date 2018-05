Stevig feestje met 10e Rodenbach Stadskroegentocht 02 mei 2018

De Rodenbach Stadskroegentocht was maandagavond aan z'n tiende editie toe. En regen of geen regen, die is ondertussen voor veel Roeselarenaars een jaarlijkse traditie geworden. De twaalf deelnemende cafés, waaronder nieuwkomers Bistro Botanique, vzw Opstap en Popcorn/Billboard, liepen aardig vol. Naar jaarlijkse gewoonte vloeide de Rodenbach rijkelijk en werd er genoten van de diverse optredens gaande van rockabilly over jazz en blues tot rock. "De Roeselaarse horeca en het publiek zijn nog steeds enthousiast over dit project", glundert organisator Robrecht Vanhuyze. Voorafgaand aan de Kroegentocht was er de 18e editie van de Winkelnacht. Die werd opgeluisterd door meer dan 20 levende standbeelden. (CDR)