Stevie Rinnaert op N-VA-lijst provincieraad 04 mei 2018

02u37 0

N-VA maakte de lijst voor de provincieraadsverkiezingen bekend. Voor het arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt wordt Stevie Rinnaert naar voor geschoven als vertegenwoordiger voor Roeselare. Zij prijkt op de vijfde plaats.





"Ik ben nieuw in de actieve politiek, maar heb bijna vier jaar ervaring achter de schermen als fractiemedewerker/adviseur arbeidsmarktbeleid en sociale economie voor de N-VA in het Vlaams Parlement", reageert ze. "Wij zijn met N-VA overtuigd dat de provincies afgeschaft moeten worden. De provinciale overheid moet in mijn ogen een minimaal beleid voeren. En dat beleid moeten ze zo efficiënt mogelijk invullen. De tijd dat de provinciebesturen 'van alles en nog wat' deden, is voor mij definitief voorbij", aldus Rinnaert. (CDR)