Sterrenzaak Boury lanceert 5 sterke dranken 28 november 2018

02u24 0 Roeselare Sterrenrestaurant Boury pakt uit met Boury Bottled, vijf sterke dranken.

"Net als bij het uitwerken van een nieuw gerecht, ligt bij spirit de nadruk op 1 enkel hoofdingrediënt", vertelt Tim. "Dit product, gekozen op basis van kwaliteit, kostbaarheid en duurzaamheid, vormt de basis van het recept en bepaalt in hoofdzaak de smaak, de geur en de garnituren."





Het is dan ook logisch dat de dranken vernoemd zijn naar hun respectievelijke hoofdingrediënt. Yuzu gin is gebaseerd op de gelijknamige Japanse citrusvrucht, Sanguine gin stelt bloedsinaas centraal, terwijl de Lavas gin het kruidige karakter van wilde selder benadrukt. Met Yuzucello wordt voortgeborduurd op de traditie van limoncello. Yakumi, Japans voor 'kruiden', is een buitenbeentje. Het is een kruidenlikeur met hoofdtonen van venkel en vanille.





Ook de verpakking moest uniek zijn. "Elke fles wordt één voor één gezandstraald waardoor ze kostbaar aanvoelt. De strakke bedrukking leidt de aandacht naar de felle verfvegen. Deze afwerking wordt door Inge (Waeles, gastvrouw in het restaurant- nvdr. ), Ben (Boury, general manager van de zaak-nvdr.) en ikzelf manueel en individueel aangebracht. De onvolmaaktheid en grilligheid geven de spirit hetzelfde karakter als het maatwerk in de keuken. Elke fles is uniek, want ook elke gast is uniek." De prijzen van de Boury Bottled spirits variëren van 41 tot 45 euro per fles. Je kan ze kopen in het restaurant of op www.restaurantboury.be. (CDR)