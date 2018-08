Stel je kandidaat voor beurs voor ambachtslieden 29 augustus 2018

02u40 0 Roeselare Onder de noemer Lokaal Boetiek organiseert Lokaal vzw, bekend van de wekelijkse Lokaalmarkt in de Sint-Amandskerk, in het najaar een beurs voor Belgische makers in Aalst, Deerlijk en Roeselare.

"Op Lokaalmarkt brengen we al landbouwers en consumenten met elkaar in verbinding", zegt Sjarel Buysschaert, een van de oprichters van Lokaal vzw. "Met Lokaal Boetiek doen we hetzelfde voor mensen die met een ambacht bezig zijn." Voor de organisatie van Lokaal Boetiek slaat Lokaal de handen in elkaar met Atelier Feryn, het handtassenbedrijf van de zussen Yanne, Mira en actrice Lize Feryn. Alle soorten makers zijn welkom op Lokaal Boetiek, van lederbewerkers en keramiekateliers tot textielontwerpers, juwelenmakers of houtbewerkers. Uit alle inzendingen maakt de organisatie samen met een jury een selectie. Lokaal Boetiek vindt plaats op 18 november in Deerlijk, 25 november in Roeselare en 2 december in Aalst. Makers kunnen hun kandidatuur inzenden tot en met 21 september. De selectie wordt begin oktober bekendgemaakt. Alle info op www.lokaalboetiek.be. (CDR)