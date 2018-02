Stekker uit Westlaanpromenade BIERFESTIVAL KRIJGT NIEUW LEVEN IN ROESELARE EXPO CHARLOTTE DEGEZELLE

22 februari 2018

02u29 0 Roeselare Er komt geen 21ste editie van de Westlaanpromenade. De organisatie achter de gezamenlijke opendeur trekt er de stekker uit. Zes jaar wegenwerken wegen te zwaar op het initiatief om het nieuw leven in te blazen. Het Westlaan Bierfestival, dat sinds 2015 in de rand wordt georganiseerd, krijgt wél een vervolg. Het wordt omgedoopt tot Bierfestival VANRSL en debuteert op 20 oktober.

De kogel is door de kerk: 4,5 maanden na de twintigste Westlaanpromenade is duidelijk dat er geen volgende editie meer volgt. Het organiserende comité geeft er de brui aan en wijst met de vinger naar de heraanleg die de West- en Noordlaan zes jaar lang teisterde. "We blikken terug op enkele topmomenten zoals de wereldrecords langste rij muntjes van tien eurocent en de grootste verzameling clowns in levenden lijve", vertelt trekker Stijn Couvreur. "Maar sinds de heraanleg begon, ging de Westlaanpromenade erop achteruit en jammer genoeg kregen we het niet meer terug op de rails. Handelaars haakten af, anderen organiseerden wel een opendeur maar zonder een bijdrage te leveren aan het geheel. We hebben dan ook beslist om in schoonheid te stoppen."





Van gok naar succes

Ondanks de strubbelingen groeide het Westlaan Bierfestival uit tot een gesmaakt evenement, met wél nog toekomst. "Vier jaar geleden hadden we voor het eerst deelnemers te kort om het financiële plaatje van de Westlaanpromenade rond te krijgen. We zochten met het bestuur naar ideeën om geld in het laatje te krijgen en al snel was het bierfestival geboren. De eerste editie was een gok, maar draaide uit op een groot succes. Vorig jaar klokten we af op 1.500 bezoekers", zegt Couvreur die zelf zytholoog of bierkenner is.





'Huisbrouwers'

De organisatie wil het bierfestival dan ook verder uitbouwen en bundelt de krachten met bierkenner Wacho Debels en Tine Vercruysse en Bjorn Cappelle, die eerder al hun strepen verdienden bij Beveren Hopt. "Westlaan Bierfestival gaat voortaan door het leven als Bierfestival RSL, en de tent wordt ingeruild voor Expo Roeselare. Op zaterdag 20 oktober zijn liefhebbers er voor het eerst welkom", zegt Couvreur. "We gaan voor een combinatie van de Roeselaarse 'huisbrouwers' als Rodenbach, Bram's Brewery en BOM Brewery in combinatie met streekgenoten die bewijzen dat er méér is dan bruin, blond en tripel", pikt Debels in. "We hopen het Bierfestival VANRSL te laten uitgroeien tot het niveau van de grote festivals in Leuven en Brugge."





Het enthousiasme is alvast groot en dat leidt nu al tot de oprichting van Bierproefclub 't Plakkertje."De eerste proeverij plannen we op 9 maart om 20 uur in 't Plakkertje bij Stijn", zegt Tine Vercruysse. "We degusteren telkens een vijftal biertjes en verdiepen ons in de smaken, geuren en kleuren. Het lidgeld bedraagt 10 euro, per proefavond betaal je 12 euro."