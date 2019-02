Steeds meer ouders schrijven peuters online in voor Roeselaarse basisscholen CDR

18 februari 2019

17u49 0 Roeselare Wie zijn kind in een van de 27 Roeselaarse basisscholen wil inschrijven, kan dat vanaf 1 maart. Ouders moeten zich voor het vierde jaar op rij wel eerst aanmelden op Wie zijn kind in een van de 27 Roeselaarse basisscholen wil inschrijven, kan dat vanaf 1 maart. Ouders moeten zich voor het vierde jaar op rij wel eerst aanmelden op www.kieseenschoolinroeselare.be

Ouders geven bij het aanmelden best drie scholen op en zetten die in volgorde van voorkeur. Alle ouders van de 621 kinderen die in 2017 geboren zijn en in Roeselare wonen, hebben al een folder gekregen over de inschrijving voor het schooljaar 2019-2020. Oudere kinderen die al ingeschreven zijn in een school moeten alleen aangemeld worden als ze volgend schooljaar van school willen veranderen. “Het digitaal aanmeldsysteem is stilaan ingeburgerd bij jonge gezinnen, maar ook bij grootouders van kleuters en scholieren. Deze manier van inschrijven heeft rust gebracht bij ouders en scholen: geen kamperende ouders of lange wachtrijen meer. En eerlijke inschrijvingskansen voor elk kind”, vertelt voorzitter Johan Debaene van het Lokaal Overlegplatform, die de inschrijvingscampagne in goede banen leidt. “We stellen vast dat ouders hun peuters steeds meer aanmelden. In 2016 heeft 74 procent van de jonge ouders zich aangemeld, in 2018 was dit al 86 procent. Als we ermee rekening houden dat ongeveer zeven procent van de Roeselaarse kleuters buiten Roeselare onderwijs volgt, betekent dit dat nog zeven procent zich niet aanmeldt. Samen met het Huis van het Kind en het Brugteam van de stad Roeselare ontwikkelen we acties om deze gezinnen te bereiken.”

Een reden voor het succes van het inschrijvingssysteem in Roeselare is het feit dat 97 procent van de aangemelde kinderen een plaatsje krijgt op de school van de eerste voorkeur.