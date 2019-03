Steeds meer Mooimakers, maar toch opnieuw vier ton zwerfvuil geruimd tijdens Grote Lenteschoonmaak CDR

23 maart 2019

19u09 0

Goed en slecht nieuws na afloop van de 21e lenteschoonmaak van Stad Roeselare. Het goeie nieuws is dat meer en meer Roeselarenaars zich inzetten om hun stad zwerfvuilvrij te houden. “De Mooimakers kenden het voorbije jaar een spectaculaire groei”, aldus schepen van afvalbeleid Marc Vanwalleghem (CD&V). “Ondertussen zijn ze al met meer dan 100 die een stukje Roeselare op regelmatige zwerfvuilvrij maken.” Het mindere nieuws is daarentegen de hoeveelheid zwerfvuil die tijdens de zwerfvuilopruimactie werd opgehaald. Anderhalve vrachtwagen of zo’n vier ton waaronder opvallend veel bouwmateriaal. Dat cijfer ligt in de lijn met de hoeveelheid die vorig jaar werd ingezameld, maar is pijnlijk aangezien net meer mensen tussentijds zwerfvuil ruimen. De stad wil echter paal en perk stellen aan de problematiek. “We streven naar een nultolerantie wat sluikstort en zwerfvuil betreft”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Er wordt meer en meer ingezet op handhaving en ook meer en meer repressief opgetreden. Gedurende het ganse jaar zal wekelijks, verspreid op verschillende locaties, een camera ingezet worden in samenwerking met afvalintercommunale MIROM. Overtreders die we betrappen krijgen een GAS-boete.”

Bijzondere aandacht ging er naar drie van de 17 groepen die deelnamen aan de actie. De Schiervelde Bolders en Wandelclub 55-plussers werden bedankt omdat ze al 21 jaar lang telkens van de partij zijn. Koor Vox Musica werd geroemd als eerste propere koor van Roeselare. Ze engageerden zich in de ‘actie Proper’ van de Mooimakers en maakten al enkele keren de buurt van de H. Hartkerk, hun repetitielokaal, zwerfvuilvrij. Het kinderkoor Mini Musica maakte zelfs een eigen afvallied.