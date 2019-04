Steeds meer 50-plussers worden zelfstandige: “Ik verdien minder maar amuseer me meer” Charlotte Degezelle

16 april 2019

16u20 0 Roeselare West-Vlaanderen telt vandaag bijna een kwart meer starters dan 10 jaar geleden. Vooral de zelfstandige 50-plussers trekken de aandacht. Die groep groeit het snelst: 14,6% van de startende zelfstandigen in 2018 waren 50 jaar of ouder. Eén van hen is Els Vandepitte (51) die in Roeselare tweedehandswinkel Curieuzeneuze startte en haar pop-uppand op De Munt straks inruilt voor een permanente stek. “Velen verklaarden me gek dat ik alle zekerheden overboord gooide”, getuigt ze.

Steeds meer mensen zetten de stap om als zelfstandige aan de slag te gaan. Ook in West-Vlaanderen, waar het aantal startende zelfstandigen de voorbije 10 jaar met 24 procent toenam. HR-dienstverlener Acerta analyseerde de cijfers en kwam zo tot het portret van de West-Vlaamse starters. 1 op 5 starters is jonger dan 25 en 1 op 3 is tussen de 25 en 35 jaar. De min-40-jarigen zijn samen zelfs goed voor 66 % van de ‘nieuwelingen’. Maar vooral de 50-plussers springen in het oog omdat zij — opmerkelijk — de snelst groeiende groep starters zijn.

14,6 % van de West-Vlamingen die in 2018 een zelfstandige activiteit startten, was op dat moment 50 jaar of ouder, en het aandeel 50-plussers is er de laatste 10 jaar met 13,2 % op vooruitgegaan. “Mensen gaan niet meer uit van één lange loopbaan bij dezelfde werkgever als hoogste doel”, verklaart Laurens Walcarius, Manager Starters en Zelfstandigen bij Acerta. “De loopbaan is meer en meer een traject dat mensen zelf in handen nemen. Werken gaat over het inzetten en ontplooien van talent, dat is de boodschap van alle betrokken partijen: onderwijs, overheid, werkgevers, werkenden. De arbeidsmarkt past zich voortdurend aan die behoefte aan. Er is een continue evolutie, logisch dus dat de job die een loopbaan meegaat, nog nauwelijks bestaat. En dan is er nog de veranderde kijk op leeftijd. 50 is niet oud. Je hebt op de arbeidsmarkt nog makkelijk 10 à 15 jaar een rol te spelen. Met iets nieuws starten rond je 50, is dus niet zo vreemd. Je hebt dan al ervaring opgedaan. Als het goed zit, heb je jezelf ook wat financiële ruimte bijeengespaard. Zijn er kinderen, dan zijn die de meest zorgvragende jaren ontgroeid. En misschien werken de jonge ondernemers ook wel aanstekelijk.”

Sectoren waar de oudste starters beter vertegenwoordigd zijn dan gemiddeld, zijn de handel en de horeca. De Roeselaarse Els Vandepitte past perfect in het door Acerta geschilderde plaatje. Op 1 mei 2018 opende zij op De Munt haar tweedehandswinkel Curieuzeneuze. “Ik had 26 jaar in de verkoop, vooral bij grote ketens, gewerkt”, vertelt ze. “Maar ik moest er continu alle regeltjes volgen, kon er m’n creativiteit niet meer kwijt en liep vast. Ik heb even thuis gezeten en besliste uiteindelijk te doen wat ik echt wou. Curieuzeneuze is gestart als pop-up. Dat leek me perfect om de stap te wagen. En ik ben in m’n opzet geslaagd. Mijn pop-upcontract loopt ten einde en halfweg mei verhuist de winkel naar de Wallestraat 63.”

Een job in loonverband opgeven voor een leven als zelfstandige doe je nochtans niet zomaar. “Maar ik heb daar geen minuut bij stil gestaan. Ik moet nog 17 jaar werken en wil me nog 17 jaar amuseren. Vroeger sleepte ik me vaak naar m’n werk, maar nu voelt mijn werk aan als een hobby. Ik verdien minder, werk meer en ook m’n pensioen zal er niet echt wel bij varen, maar ik haal zoveel energie uit de positieve reacties van mijn klanten. Velen verklaarden me gek dat ik alle zekerheden over boord gooide, maar ik wil m’n eigen ding doen. Op jongere leeftijd zag ik me de stap trouwens niet maken. Ik was zelf nog te jong en m’n gezinssituatie, met vier jonge kinderen, vroeg toen om meer standvastigheid qua inkomen en werkuren.”